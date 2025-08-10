L'Inter non vuole abbandonare la pista che porta a Giovanni Leoni, che non è legato a un addio ma piuttosto al tesoretto necessario per convincere il Parma. Un aiuto, evidenzia Tuttosport, può darlo il Bologna che potrebbe affondare su Kristjan Asllani dopo l'infortunio non di poco conto di Ferguson. E se il Milan ha il budget, dopo l'addio di Thiaw, per superare i nerazzurri, l'Inter ha un paio di motivi per essere fiduciosa: "Il primo è legato al fatto che nei desiderata di Max Allegri il primo nome della lista sia Comuzzo, il secondo è dato dal patto stretto da Ausilio con l’agente di Leoni, nell’incontro in sede di fine luglio (attenzione però al Liverpool che fa davvero sul serio sul gioiellino del Parma)".