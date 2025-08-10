Con Malik Thiaw al Newcastle il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e ha budget da investire. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i rossoneri sono nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Giovanni Leoni, per il quale servono circa 35 milioni di euro. "Rispetto ai nerazzurri, che devono ancora chiudere almeno una cessione (Taremi o Asllani) per arrivare al budget necessario, il club rossonero ha la liquidità per affondare subito il colpo. Per Leoni il Parma ha già rifiutato 35 milioni dall’estero, il giocatore vuole restare in Italia".

Non c'è solo il difensore romano tra i candidati: "Nella lista anche Pietro Comuzzo della Fiorentina. Due profili italiani, due elementi giovani che raccolgono il consenso sia di Allegri che della dirigenza. Monitorato anche Koni de Winter del Genoa, 23enne belga che ha un costo più contenuto, seguito anche dall’Inter per sostituire Pavard o Bisseck in caso di cessione. Non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso".



