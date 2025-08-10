Ha raccolto parecchi applausi da parte dei suoi nuovi Aleksandar Stankovic al momento dell'uscita dal campo nel corso del derby tra Club Bruges e Cercle Bruges di ieri, che ha visto la vittoria dei nerazzurri per 2-0 e dove il serbo arrivato dall'Inter ha giocato una partita convincente. È bastato poco a Nicki Hayen, tecnico del Club, per dare fiducia al ragazzo, così come allo stesso Stankovic è bastato poco per entrare in sintonia con la sua nuova squadra, come ha rivelato lui stesso intervistato nel dopopartita per i canali ufficiali del club: "È fantastico iniziare e vincere subito un derby, anche se il primo tempo è stato molto difficile. Mi sono sentito subito a casa e benvenuto a Bruges. Da giovane, non è facile integrarsi, ma tutti qui mi stanno aiutando enormemente".

Quella di accettare la proposta del Club Bruges è stata una decisione consapevole e maturata in tempi brevi, anche se, aggiunge il figlio di Deki, "a causa delle circostanze, ci è voluto un po' di tempo prima che tutto fosse finalizzato. Ma sono felice di essere qui ora. Affronto una partita alla volta. Devo ancora lavorare duramente nelle prossime settimane per raggiungere il mio miglior livello, ma faremo tutto il possibile".