Il caso che coinvolge Ademola Lookman, l'Atalanta e l'Inter continua a strizzare l'occhio a questioni prettamente legali, in cui c'è rischio che, senza accordi tra le parti, possa sfociare. A fare il punto della situazione è l'avvocato cassazionista Michele La Francesca, che condivide su X alcuni spunti interessanti: "Lookman: come ho già scritto, l’accordo per la cessione tra il club e il calciatore è pacifico poiché ammesso da entrambe le parti. Che fosse valido solo per l’estero lo dice l’Atalanta. Tuttavia, se fosse come sostenuto dal club, questo accordo sarebbe nullo poiché integrerebbe gli estremi di un patto di non concorrenza che è vietato dall’art.26 del D. LGS. n.36/21 comma 6 ("Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni"). Detto ciò, sembra difficile che le parti non conoscessero tale norma ed abbiano concluso un accordo nullo nella sostanza. È quindi più plausibile la versione del calciatore (ovvero che le parti abbiano raggiunto un accordo per la cessione a un prezzo determinato). Sotto questo aspetto, il ricorso all’art. 14 del Reg. Fifa (che permetterebbe a Lookman di liberarsi per 'giusta causa', stante lo scorretto comportamento del club) costituirebbe un’opzione concretamente esercitabile. D’altronde,il comportamento del nigeriano (seguito oltretutto da un’agenzia di fama mondiale) è quello di un soggetto molto sicuro del fatto suo. In tal senso è palese la differenza rispetto a quanto accaduto l’anno scorso quando, a fronte dell’interessamento del PSG, aveva effettuato un tentativo di 'strappo' chiedendo e ottenendo di non essere convocato per un match e di non allenarsi per alcuni giorni. In quel caso non si giunse a una rottura col club a differenza di quanto sta accadendo in questi giorni, con la sua squadra che fino ad oggi sembra stare a guardare senza (stranamente) muovere un dito".