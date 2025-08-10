Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha aggiornato la situazione relativa a Giovanni Leoni, difensore del Parma: "Il Liverpool sta mettendo un occhio e un interesse reale su Leoni. La valutazione del Parma, a oggi, è di 40 milioni. Il giocatore piace a tutte le big di A, ma i Reds possono sparigliare le carte, se decidessero di affondare il colpo. Il Parma vorrebbe tenerlo, ma in caso di un'offerta importante, sarebbe dura resistere".