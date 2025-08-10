È bastato veder circolare alcune indiscrezioni per scatenare la suggestione Piero Ausilio in Arabia Saudita, dove potrebbe ricomporre la coppia con Simone Inzaghi all'Al Hilal, in cerca di un nuovo dirigente di spessore internazionale. Il portale arabo Eremnews.com traccia un profilo molto lusinghiero dell'attuale direttore sportivo dell'Inter, del quale si sottolineano i meriti nel rilancio della squadra nerazzurra a livello internazionale ma anche l'umiltà e la professionalità specie nel riconoscere gli errori della sua gestione, come quando ha fatto mea culpa sulla partenza di Philippe Coutinho. Oltre a citare il premio di vincitore del Globe Soccer Award come miglior direttore sportivo del mondo ricevuto lo scorso dicembre.



Il potenziale arrivo di Ausilio all'Al Hilal, con il ritorno del tandem con Inzaghi, rappresenterebbe secondo il portale "una vera e propria rivoluzione a livello manageriale nel calcio saudita. La sua vasta esperienza in uno dei più grandi club d'Europa, insieme alla sua capacità di attrarre talenti e costruire squadre vincenti, si allineano perfettamente con le ambizioni dell'Al Hilal e con la visione del Regno dell'Arabia Saudita per il settore sportivo. Il suo ruolo sarà fondamentale nello sviluppo di strategie a lungo termine per il club, sia per la prima squadra che per le giovanili, garantendo successi ed eccellenza continui".

