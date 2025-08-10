Dopo la vittoria ottenuta in casa dell'Union Berlino, la sesta nei sette test prestagionali disputati sin qui il tecnico dell'Olympiacos Pireo José Luis Mendilibar esalta le qualità dei suoi uomini e manda un messaggio a Napoli e Inter, le ultime due avversarie dei biancorossi prima dell'inizio degli impegni ufficiali: "L'obiettivo è sempre vincere. Cerchiamo sempre di vincere tutte le partite. Continuo a mettere alla prova persone e cose. La cosa più importante per me è che la squadra progredisca, che giochi bene in partita e mettendo in campo le proprie idee. Continueremo a questo ritmo".