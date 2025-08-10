La parola alla difesa. Stamattina il Corriere della Sera, facendo il punto sul mercato, sottolinea come le big italiane si stiano muovendo con decisione su rinforzi per la retroguardia perché, alla fine, lo Scudetto lo vince sempre chi subisce meno reti. L'Inter in questo momento sta sfidando il Milan sul fronte Giovanni Leoni, pallino di Cristian Chivu. Finora il Parma ha tenuto duro, rispondendo picche anche alla Juventus che lo voleva acquistare per lasciarlo in Emilia un'altra stagione.

Anche se Marotta e Ausilio sono impegnati nel braccio di ferro per Ademola Lookman, prima di acquistare un difensore c'è bisogno di vendere Bisseck o Pavard, uno step già fatto dai rossoneri che ieri hanno ceduto Thiaw al Newcastle. Il Piano B nerazzurro è Koni de Winter, che il Genoa potrebbe cedere per 20 milioni e per il quale c'è stato un contatto nelle ultime ore. Lo stesso Milan, in fase esplorativa, tiene gli occhi aperti sul belga.