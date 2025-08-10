Gli acquisti del mercato estivo iniziano a ingranare e a dare il loro contributo, come evidenzia stamane la Gazzetta dello Sport. Petar Sucic, Luis Henrique, Yoan Bonny e Pio Esposito hanno dimostrato a Monaco di essere già dentro al progetto nerazzurro.

SUCIC - A monaco ha dispensato estro in una situazione tosta, con la sua squadra in dieci dopo poco più di mezz'ora. Ha calciato due volte in porta e si è distinto in due moduli diversi, prima da mezzala e poi da mediano a due. La sua duttilità ha stregato tutti e le parole che lo raccontano sono due: personalità e coraggio. Sucic non è uno da compitino, è uno che si sacrifica e corre, come il suo ex allenatore Nenad Bjelica aveva raccontato: "Fa almeno 13 km a partita e sa fare tutto: regista, mezzala e fantasista". L'Inter l'ha preso sei mesi fa, Mkhitaryan gli fa da traduttore e lui sta imparando l'italiano, studiandone i movimenti. Un'altra parola che lo racconta è 'jolly', dove lo metti sta. E dovrà dimostrarlo in Serie A, con il pensiero al derby di fine novembre quando incontrerà Modric, che ha sostituito nel giorno del suo debutto in Nazionale lo scorso settembre.

LE DUE TORRI - Esposito supera il metro e 90, Bonny lo sfiora. Però solo Pio si muove come una torre: incassa calci, tiene botta, difende il pallone. Il manifesto del suo gioco è il gol al River Plate, da centravanti puro. Chivu ci punterà. Yann è più un alfiere, parte da destra o sinistra e si accentra, converge, dialoga. Finora si è fatto notare per la sua progressione, il gol di Monaco ne è un esempio. Con Chivu può giocare come punta di raccordo nel 3-5-2 o come trequartista nel 3-4-2-1. Calcio d'agosto, ma il francese ha dimostrato di poter essere decisivo. E molti tifosi interisti avranno pensato: "Se avessimo avuto quei due la scorsa stagione?", quando le alternative di Inzaghi erano Correta, Arnautovic e Taremi, 12 gol insieme. Solo l'austriaco si rese protagonista in certe situazioni.