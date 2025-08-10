Questione di ore e troverà finalmente il proprio epilogo una delle telenovele di questo mercato estivo, con il trasferimento di Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante, al quale i sardi si erano interessati concretamente per primi, si è trovato vicino al Parma prima che i rossoblu partissero in contropiede e riportassero la trattativa sui binari a loro più congeniali.

"Il Cagliari è sempre rimasto ottimista e dentro la trattativa, forte del sì del calciatore deciso a vestire la maglia rossoblù - sottolinea il Corriere dello Sport -. La squadra e i dirigenti del club sardo ieri erano a Santander per la doppia amichevole, ma sono ore in cui la sensazione che il discorso vada chiuso (anche perché l’Inter non vuole aspettare oltre) è parsa chiara e ha indotto a intensificare i contatti per trovare l’intesa definitiva, marcata da una distanza - come raccontato ieri - di poche centinaia di migliaia di euro". L’operazione sarà costruita con una percentuale sulla rivendita del 40 per cento.