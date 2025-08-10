Consueto appuntamento con gli aggiornamenti di Ivan Zazzaroni sul caso Ademola Lookman. Attraverso i propri canali social, il direttore del Corriere dello Sport ha reso noto come gente vicina a Luca Percassi sostiene che sia disposto a vendere il nigeriano alla stessa cifra pagata dalla Juventus per Teun Koopmeiners: 52 milioni più 6 di bonus in 4 anni.

"Ma sono solo supposizioni - aggiunge -. Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell'altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia".

