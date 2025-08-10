'C'è solo l'Inter', è questo il tormentone musicale estivo nella playlist di Ademola Lookman, come riporta il Corriere dello Sport. Roitornello ascoltato tante volte da avversario a San Siro e ora diventato il suo mantra, la risposta a chi gli prospetta un finale alternativo alla sua vicenda. Nella testa del nigeriano ci sono solo i nerazzurri, per loro ha rifiutato proposte economiche più vantaggiose, comprese il rinnovo con l'Atalanta o l'offerta del Napoli. Se fosse stato flessibile sulla destinazione, non sarebbe arrivato a un punto di non ritorno.

L'Atalanta vorrebbe cederlo all'estero per non trovarselo come avversario, ma Percassi jr. sta trovando due ostacoli: l'ostinazione di Lookman e la mancanza di offerte fuori dall'Italia. Non c'è neanche alcun mandato affidato a intermediari per vendere l'attaccante in Inghilterra. L'Inter aspetta, forte della volontà del giocatore e rispettosa della parola che si sono dati, per questo non sta considerando alcuna alternativa. Aspetta e lascia la prossima mossa all'Atalanta, nessun rilancio prima che venga fatto un prezzo. Chivu ha espresso massimo gradimento per questo tipo di innesto offensivo, un profilo in grado di saltare l'uomo e concludere a rete. Per lui l'Inter sarebbe disposta anche a cambiare vestito tattico, schierando tre attaccanti se l'alchimia dovesse funzionare.