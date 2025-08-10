Tra i tanti aneddoti personali e professionali raccontati da Piero Ausilio nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, spicca anche un episodio che riguarda il figlio Niccolò, grande appassionato di calcio anche se ha smesso di giocare. "Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato - ha ammesso il direttore sportivo nerazzurro -. Mi ha detto: 'Te l'ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare'. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi", la replica.