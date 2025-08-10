Il futuro al PSG di Gianluigi Donnarumma resta in bilico e lui stesso ieri ha mandato un messaggio su Instagram: un dolce con la scritta “n.1”, la famiglia al fianco e un sorriso sincero. Una foto, riporta il Corriere dello Sport, che per molti in Francia contiene un messaggio subliminale, sottolineando il proprio status. Donnarumma, reduce da una stagione straordinaria e decisiva per il trionfo in Champions League, ha due strade davanti: lasciare Parigi già in questa finestra, scelta che il club accoglierebbe di buon grado visto che è in scadenza nel 2026, oppure restare e accettare la concorrenza scomoda di Lucas Chevalier. Luis Enrique, comunque, ha promesso che il portiere italiano non sarà messo ai margini, vista l’importanza in campo e nello spogliatoio.