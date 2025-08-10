Fosse stato per lui, avrebbe già vestito la maglia del Cagliari nell'amichevole giocata ieri dalla squadra di Fabio Pisacane contro il Racing Santander. Ma i tempi si sono allungati visto l'inserimento del Parma e il giorno buono per la fumata bianca definitiva per il passaggio in rossoblu di Sebastiano Esposito dovrebbe essere quello di oggi. Secondo il quotidiano L'Unione Sarda, ad influire sulla scelta sono stati anche gli ottimi rapporti tra Mario Giuffredi, agente del ragazzo, e il direttore sportivo Guido Angelozzi. Adesso, però, Seba ha chiesto tempo anche per avere un confronto coi familiari, aspettando anche un ulteriore avvicinamento del Cagliari alle richieste economiche dell'Inter, che ha necessità di cedere il giocatore a titolo definitivo.

Esposito, si legge, ha avuto molte recensioni positive sulla squadra sarda, la sua prima scelta da quando ha saputo dell'interesse di Tommaso Giulini su spinta di Angelozzi che lo tiene sott'occhio dai tempi in cui furoreggiava nelle giovanili dell'Inter. Il Cagliari ha battuto un'ostica concorrenza come quella del Parma che dava al giocatore le garanzie tecniche di essere al centro del progetto, oltre a quelle economiche all'Inter. Ma il dado è tratto: Esposito ha ormai in mano il biglietto per la Sardegna, al massimo entro domani saranno definiti tutti i dettagli.