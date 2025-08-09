Nel corso del prossimo weekend scenderanno in campo anche formazioni di Serie A, ma la stagione calcistica italiana è ufficialmente iniziata questa sera, con la prima partita del primo turno di Coppa Italia-Frecciarossa. Successo della Virtus Entella (neopromossa in B) contro la Ternana: nel primo tempo segna Russo, all'ora di gioco è Franzoni a siglare il raddoppio. Il tris, realizzato al minuto 70, porta la firma dell'attaccante Fumagalli. I liguri calano anche il poker al minuto 85 con Di Mario.

Sezione: News / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 22:46
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print