Si parla di mercato e delle ultime novità in tal senso anche nelle pagine sportive de La Repubblica, dove si evidenzia come la cessione di Malik Thiaw al Newcastle abbia riempito il Milan di una pioggia di milioni da reinvestire sul sostituto. Per questo i rossoneri oggi vanno considerati in pole su Giovanni Leoni, prima scelta di Allegri, che il Parma valuta 40 milioni. C'è però la concorrenza dell'Inter che da tempo è in contatto con il giocatore e ha ottimi rapporti con il Parma. In più i nerazzurri potrebbero ricevere un'iniezione di liquidità dal Bournemouth che ha da poco venduto Zabarnyi al PSG e potrebbe arrivare per Yann Bisseck ai 40 milioni chiesti dai nerazzurri.

Per le due milanesi però esistono alternative. Il Milan valuta Pietro Comuzzo e Kim Min-jae, l'Inter è sempre su Koni de Winter, bravo a giocare sia a tre sia a quattro. Per il belga non si esclude un altro derby di mercato. Intanto Marotta attende ancora comunicazioni dall'Atalanta su Lookman, per il quale non c'è ancora un prezzo.