Henrikh Mkhitaryan si è fermato a parlare nella zona mista del Louis II dopo l'amichevole vinta contro il Monaco, analizzando in primo luogo il successo nerazzurro: "Non è stata una partita facile perché eravamo in dieci uomini e avevamo un giocatore in meno, ma abbiamo dimostrato personalità e carattere. Volevamo vincere questa partita e, fortunatamente, ci siamo riusciti. Non è stato facile perché il Monaco è una grande squadra con giovani giocatori di talento. Ma abbiamo difeso molto compatti dopo l'espulsione e penso che abbiamo giocato molto bene".

Sulla squadra transalpina, Mkhitaryan ha aggiunto: "A mio parere, il Monaco era forse un po' rilassato psicologicamente, pensando di giocare con un giocatore in meno. Questo è il calcio. Non puoi prevedere cosa succederà. Abbiamo giocato fino alla fine e abbiamo vinto. Abbiamo ancora tempo per prepararci. E faremo del nostro meglio per essere pronti per l'inizio della stagione".