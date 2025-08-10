Henrikh Mkhitaryan si è fermato a parlare nella zona mista del Louis II dopo l'amichevole vinta contro il Monaco, analizzando in primo luogo il successo nerazzurro: "Non è stata una partita facile perché eravamo in dieci uomini e avevamo un giocatore in meno, ma abbiamo dimostrato personalità e carattere. Volevamo vincere questa partita e, fortunatamente, ci siamo riusciti. Non è stato facile perché il Monaco è una grande squadra con giovani giocatori di talento. Ma abbiamo difeso molto compatti dopo l'espulsione e penso che abbiamo giocato molto bene".
Sulla squadra transalpina, Mkhitaryan ha aggiunto: "A mio parere, il Monaco era forse un po' rilassato psicologicamente, pensando di giocare con un giocatore in meno. Questo è il calcio. Non puoi prevedere cosa succederà. Abbiamo giocato fino alla fine e abbiamo vinto. Abbiamo ancora tempo per prepararci. E faremo del nostro meglio per essere pronti per l'inizio della stagione".
Autore: Christian Liotta
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:54 fcinDonnarumma a un bivio. L'Inter ne ha parlato con l'agente e si è candidata per il 2026: i dettagli
- 14:38 Sky - De Winter, scatto del Milan: Inter superata, i rossoneri hanno mosso passi concreti per il belga. La situazione
- 14:25 Provocazione: Zingonia come Soweto? Free Lookman now!
- 14:11 Corriere della Sera - Inter U20, Carbone ha ancora qualcosa da sistemare. Scenario prevedibile
- 13:56 Olympiacos vittorioso a Berlino, Mendilibar felice avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere tutte le partite"
- 13:41 Hakimi: "PSG favorito per la Champions? Non credo, ma ci proveremo". Tra le avversarie non cita l'Inter
- 13:27 SM - Milan, caccia al centrale: non solo Comuzzo e Leoni. L'ultima idea è De Winter
- 13:13 Ausilio e la punzecchiatura del figlio: "Mi ha rimproverato dicendomi che mi sono fatto scappare Jashari"
- 12:58 Mkhitaryan: "Saremo pronti per l'inizio della stagione. Il Monaco? Forse si è rilassato dopo l'espulsione"
- 12:45 In Arabia prende piede la suggestione Ausilio-Al Hilal: "Una rivoluzione per il calcio saudita"
- 12:32 Esposito-Cagliari, prenotate per domani le visite mediche. Si attende soltanto l'ok definitivo
- 12:17 L'Unione Sarda - I perché del sì di Sebastiano Esposito al Cagliari. Che può avvicinarsi ancora di più all'Inter
- 12:04 Repubblica - Milan in pole per Leoni con i soldi di Thiaw. Ma l'Inter può rispondere con... Bisseck
- 11:50 A. Stankovic: "Al Bruges mi sono sentito subito a casa. Ci è voluto un po' per arrivare, ma sono felice"
- 11:37 Corriere di Bergamo - Lookman, no all'Arsenal. Atteso il rilancio dell'Inter
- 11:24 CdS - Esposito, fine della telenovela. Il sì del giocatore ha prevalso
- 11:10 Corriere della Sera - Il mercato spinge verso i difensori. Leoni pallino di Chivu, De Winter Piano B
- 10:56 Gazzetta di Parma - Cuesta punta su Leoni, che risponde presente. Il mercato non distrae
- 10:42 CdS - Il messaggio di Donnarumma: "N. 1". E Luis Enrique non lo metterà ai margini
- 10:28 GdS - Inter, progetto offensivo estremo: Lookman non copre, ma in attacco è letale
- 10:14 Zazzaroni: "Pare che Percassi cederebbe Lookman alla stessa cifra di Koopmeiners"
- 10:00 TS - Marotta torna dalle vacanze, via al lavoro di diplomazia per Lookman
- 09:46 CdS - Più opzioni offensive, elasticità tattica e grinta: l'Inter di Chivu è diversa. Ma servono correttivi
- 09:31 GdS - Sucic il jolly e le due torri: il nuovo che avanza fa felice l'Inter
- 09:17 Altobelli: "Solo 3-4 attaccanti più forti di Lautaro. Siamo l'Inter, un'altra stagione senza titoli non esiste"
- 09:13 TS - Il Milan può fiondarsi su Leoni, ma l'Inter ha due motivi per essere fiduciosa
- 09:08 CdS - 'C'è solo l'Inter' nella playlist estiva di Lookman. I nerazzurri attendono con fiducia, Chivu pronto a cambiare per lui
- 08:55 Ausilio, dal grave infortunio alla dirigenza dell'Inter: "Ecco i colpi di cui vado fiero. L'errore? Kvaratskhelia"
- 08:41 TS - Pavard in uscita dall'Inter, ma i numeri non aiutano. Bloccato De Winter
- 08:27 CdS - Ceduto Thiaw, il Milan cerca il sostituto: c'è budget per lo sgarbo all'Inter
- 08:14 GdS - Dalla pace con Calhanoglu alle condizioni fisiche: Lautaro è tornato guida
- 08:00 Luis Henrique: "Inter, sta nascendo una squadra vera, Chivu mi invita a rischiare. Dumfries, sfida che cercavo"
- 00:00 Le indicazioni del test monegasco, in attesa dei movimenti di mercato
- 23:45 UFFICIALE - Il PSG contrattualizza Chevalier. Ora Donnarumma è sul mercato?
- 23:30 L'Inter U18 travolge 5-0 in amichevole la Juniores del Foligno
- 23:15 Budel elogia Sebastiano Esposito: "Tecnicamente molto forte, sarebbe perfetto per il Cagliari"
- 23:00 Lotta Scudetto, Valentini: "Napoli resta favorito, sotto metto Milan, Inter e Juventus"
- 22:46 È iniziata la Coppa Italia-Frecciarossa: rotondo successo della Virtus Entella contro la Ternana
- 22:35 GdS - Sebastiano Esposito al Cagliari, affare chiuso: all'Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita
- 22:32 Club Brugge, Stankovic felice per la vittoria nel derby: "Il viaggio è appena iniziato"
- 22:18 Leoni resta al Parma o va via? Cuesta parla del mercato in generale: "Tutto è possibile"
- 22:02 Dall'Arabia Saudita confermano: "Al Hilal in trattativa avanzata con un direttore sportivo di una big italiana"
- 21:48 SI - L'Al Hilal cerca un direttore sportivo: tra i nomi più apprezzati c'è anche quello di Ausilio
- 21:34 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito vicino al Cagliari, contratto di cinque anni: già ad Asseminello lunedì?
- 21:20 Genoa di rimonta a Rennes. Carboni non brilla, solo panchina per De Winter
- 21:07 Ventura applaude le U23: "Il passaggio tra giovanili e Serie A è troppo grande"
- 20:53 SI - Taremi ancora in permesso. Nessuna offerta per lui, per ora solo sondaggi
- 20:39 Sondaggio dell'Al Nassr di CR7 e Brozovic con l'entourage di Calhanoglu
- 20:25 Thiaw al Newcastle può influire sul mercato dell'Inter: c'è il rischio di dover scegliere tra Lookman e Leoni
- 20:11 Dopo il rifiuto di Taremi, il Flamengo ha virato su un altro attaccante
- 19:57 SM - Per il Milan il post Thiaw è Leoni: nei prossimi giorni contatto con il Parma
- 19:42 ESPN - Tre club sulle tracce di Donnarumma. C'è anche l'Inter
- 19:28 Satriano pronto al riscatto: "Ho recuperato dal mio infortunio, ora il Lens e il Mondiale"
- 19:14 Bonavita: "Inter scuola di vita. Chivu si fidava di me, spesso raccontava al gruppo di sé"
- 19:00 Luciano: "Ronaldo in Brasile è come un dio. Senza problemi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro"
- 18:45 Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
- 18:30 Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
- 18:15 Parma sconfitto per 2-1 in amichevole dall'Heidenheim. Leoni in campo per tutto l'incontro
- 18:00 Stankovic, prima da titolare al Club Bruges con vittoria nel derby: Cercle superato 2-0
- 17:45 Dumfries candidato al Pallone d'Oro, su Instagram la soddisfazione dell'amico Gakpo
- 17:30 GS - Calhanoglu via dall'Inter solo per cifre clamorose. Con Chivu si prepara un 'aggiornamento'
- 17:15 Martedì nuovo test per l'Inter di Chivu contro il Monza: ecco come trovare i biglietti
- 17:00 GdS - Il Bologna bussa alla porta dell'Inter per Kristjan Asllani: alta la richiesta, ma c'è un'opportunità
- 16:45 Marianella: "Lookman, comportamento vergognoso. All'Inter serve però ci sarebbero altre priorità"
- 16:30 Capello: "Camarda ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito no. E se Chivu punta Lookman..."
- 16:15 Vicenza, l'ex DS Matteassi: "Sul conto di Vecchi ho sentito tante ca...te, è un grande professionista"
- 16:00 GdS - Milan, Comuzzo avanti su Leoni per il dopo-Thiaw: primi contatti per il difensore viola
- 15:45 Il rammarico di Pedri: "Una finale di Champions tra Barça e PSG sarebbe stata combattuta"
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo