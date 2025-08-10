Sebastiano Esposito è ormai vicinissimo ad essere un giocatore del Cagliari. L'edizione odierna de L'Unione Sarda ha svelato i retroscena della trattativa che porterà il giocatore al club sardo: "La trattativa ha vissuto giorni di incertezza a causa delle divergenze sul prezzo del cartellino e sulla percentuale da riconoscere in caso di futura rivendita".