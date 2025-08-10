La Gazzetta dello Sport ha analizzato, nell'edizione odierna, le ambizioni offensive delle big di Serie A e si è soffermata anche sul progetto tattico dell'Inter di Cristian Chivu, definito il più estremo: "Lookman non copre come Ravanelli nella Juve di Lippi, non si sfianca da tornante, ma è il più forte nell'uomo contro uomo in velocità. Contro difese che ricorrono all'arrocco, come negli scacchi, diventa l'arma letale. Non facile la convivenza con Lautaro e Thuram, ma il discorso può ribaltarsi: non facile per i difensori opporsi alle progressioni di Thuram, ai dribbling di Lookman, ai movimenti fuori e dentro l'area di Lautaro".