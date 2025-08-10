Il Milan esce da Stamford Bridge con una pesante sconfitta per 4-1 nell'amichevole contro il Chelsea, a sette giorni dal debutto in gare ufficiali previsto a Bari per il primo turno di Coppa Italia. In casa rossonera, però, a tenere banco è il mercato con la ricerca di un difensore, con nomi come Giovanni Leoni e Koni de Winter, inseguiti anche dall'Inter, in cima alla lista dopo la partenza di Malick Thiaw.

Interrogato in merito ai possibili movimenti difensivi dopo il match coi Blues, il tecnico Massimiliano Allegri ostenta comunque tranquillità: "La società con Igli Tare sta lavorando, tre difensori per giocare domenica prossima ce li avremo e sono Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori. Poi vedremo se arriveranno altri; se arrivano questa settimana bene, ma se dovremo aspettare aspetteremo".