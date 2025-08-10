Mentre l'Atalanta crolla in amichevole 4-0 a Colonia, in casa bergamasca continua a tenere banco il caso Ademola Lookman, ormai sparito da quasi una settimana dopo la rottura con la dirigenza. Il nigeriano, riporta il Corriere di Bergamo, si sta allenando da solo in Portogallo e da lì ha confermato la propria posizione, dicendo no all'Arsenal. Il nigeriano vuole solo l'Inter, da cui è atteso un rilancio da 50 milioni di euro.