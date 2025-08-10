Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato dell'Inter e su una situazione in particolare relativa alla difesa, dove Benjamin Pavard sembra destinato a lasciare il posto a Koni de Winter: "L’ultimo errore del francese - che nell’amichevole di venerdì ha causato il gol del Monaco - è la fotografia di un giocatore con la testa ormai altrove. Pavard nell’ultima stagione ha sofferto la crescita di Bisseck e ha avuto un rendimento molto più modesto rispetto all’anno dello scudetto, questo al netto del disappunto dei dirigenti per quella fotografia data in pasto ai social che a inizio luglio lo ritraeva al termine di una partita di padel in Sardegna con l’amico Theo Hernandez dopo aver chiuso il Mondiale per Club senza giocare e rientrando in Italia con largo anticipo per un problema alla caviglia. Nell’anno del Mondiale Pavard dovrà giocare con continuità e quella l’Inter non gliela può più garantire, considerato che Cristian Chivu punterà sempre più su Bisseck, ritenuto - non a caso - incedibile dall’allenatore che è convinto di poter migliorare ancora la sua attitudine difensiva (chi meglio del romeno potrebbe riuscirci?)".

Non è certo facile però trovare una soluzione in uscita per Pavard, il cui cartellino pesa ancora per 18 milioni e ha un ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Inoltre, nel 2026 compirà 30 anni. Tutti numeri che non aiutano e tagliano fuori la grande maggioranza dei club europei. Ma siccome il mercato prima della chiusura offre opportunità inattese, l'Inter nel frattempo ha bloccato De Winter. Gli ottimi rapporti con il Genoa, rafforzati dall'operazione Carboni, potrebbero favorire condizioni economiche buone per i nerazzurri e il ragazzo ha già dato il suo ok.