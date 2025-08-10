Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino ha svelato, tra i tanti aneddoti legati alla sua carriera di dirigente e talent scout, il motivo per cui saltò sul più bello il trasferimento alla Fiorentina di Nemanja Vidic: "Andai tre volte a Mosca per parlare col ragazzo e con la moglie, la quale mi disse che le piacevano molto gli accessori della linea Tod's e Hogan, così le portai una borsa come pensiero della proprietà (Della Valle, ndr). Sapevo che dovevo cedere un giocatore extracomunitario il 1° di gennaio per liberare uno slot, ma nella gara di Santo Stefano del Manchester United si infortuna Rio Ferdinand. A Capodanno, mando un messaggio di auguri al ragazzo ma nessuno mi risponde, nemmeno il procuratore. Insomma, dopo 2-3 giorni leggo sui giornali che il Manchester United aveva preso Vidic per 20 milioni di dollari, il triplo del valore della clausola. Io ci rimasi male perché avevo i contratti firmati. Anni dopo arrivò all'Inter, e quando giocò contro la Fiorentina, a Firenze, qualcuno espose lo striscione 'Vidic, riportaci la borsa'".