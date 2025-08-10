Intervistato da Tutto Mercato Web, l'ex allenatore di Salernitana e Ternana Roberto Breda commenta il quadro degli allenatori della Serie A: "È l’anno delle incognite. Penso alla Juventus, all’Inter ma anche a Gian Piero Gasperini alla Roma perché alza l’asticella. Anche Massimiliano Allegri avrà grande voglia di rivalsa”.