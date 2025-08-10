Cresce l’ottimismo in casa Cagliari per l’arrivo di Sebastiano Esposito. Il club rossoblu, riporta il sito Gianlucadimarzio.com, attende soltanto l’ok definitivo dell’Inter per il trasferimento dell'attaccante stabiese in Sardegna. In attesa del via libera, comunque il Cagliari si è portato avanti con il lavoro, prenotando le visite mediche del giocatore per domani mattina.

