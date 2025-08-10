Koni De Winter è nel mirino del Milan per sostituire Thiaw. Secondo quanto riferisce Sky Sport, "le cifre della trattativa dovrebbero aggirarsi sui 18/20 milioni di euro più bonus, o anche con una percentuale sulla futura rivendita". L'obiettivo del club rossonero è quello di trovare l'intesa con il giocatore, prima di eseguire l'affondo decisivo con il Genoa.

Sezione: Mercato / Data: Dom 10 agosto 2025 alle 17:04
Autore: Niccolò Anfosso
