Il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari sembra essere molto vicino. Ne ha parlato ai colleghi di TuttoCagliari.net Alessandro Budel, che ha spiegato così le proprie convinzioni: "Sebastiano Esposito, sarebbe il rinforzo perfetto per il Cagliari: si integrerebbe a meraviglia con Piccoli. Tecnicamente è molto forte, anche se deve ancora dimostrare appieno il suo valore. Ha enormi margini di miglioramento".