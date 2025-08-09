Il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari sembra essere molto vicino. Ne ha parlato ai colleghi di TuttoCagliari.net Alessandro Budel, che ha spiegato così le proprie convinzioni: "Sebastiano Esposito, sarebbe il rinforzo perfetto per il Cagliari: si integrerebbe a meraviglia con Piccoli. Tecnicamente è molto forte, anche se deve ancora dimostrare appieno il suo valore. Ha enormi margini di miglioramento".
Data: Sab 09 agosto 2025 alle 23:15
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
