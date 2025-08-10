Il Chelsea starebbe pensando di utilizzare Christopher Nkunku come pedina di scambio per sbloccare la trattativa che sta portando avanti da tempo con il Lipsia per ingaggiare Xavi Simons. Si tratterebbe di un ritorno nel club tedesco della Red Bull per l'attaccante francese, accostato anche all'Inter e finito ormai ai margini del progetto dei Blues di Enzo Maresca. Il piano dei londinesi, secondo quanto riferisce il Guardian, sarebbe quello di abbassare la spesa del cartellino dell'olandese ex PSG, che si aggira sui 70 milioni di euro, cedendo il nativo di Lagny-sur-Marne per 40 milioni di sterline.