Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio ha parlato di vari argomenti, soprattutto personali e della sua carriera, conditi da qualche aneddoto interessante. Il tutto in giorni in cui dall'Arabia arrivano voci su un suo possibile approdo all'Al Hilal. Si parte dalla svolta, negativa, della sua carriera calcistica: "Mi sono scontrato con Cudicini, che poi è diventato mio amico, e il ginocchio mi è saltato per aria: cartilagine, menisco, anche legamento. Giocavo da sempre nella Pro Sesto, ho cominciato a 7 anni, e la mia carriera è finita lì. Ricordo, di quella partita, la mia disperazione e la sensibilità di Capello che allora — era la fine degli anni 80 — faceva il dirigente al Milan: è venuto negli spogliatoi a farmi coraggio. Dopo questo infortunio ho lottato due anni: un intervento, poi un altro. Un calvario. Alla fine ho mollato, non mi sono nemmeno fatto mettere a posto il legamento: ce l'ho ancora rotto. Quando ho provato a giocare qualche partita di calcetto, cadevo da solo. E allora ho detto basta: non ho più toccato il pallone. Com'ero da calciatore? Bravo. Bravino, dai. Un centrocampista non veloce ma con senso della posizione. Ha presente Cambiasso? Una cosa del genere, solo un po' peggio. Ma se vedessi un Ausilio oggi non lo porterei all'Inter, sarebbe troppo. Penso però che sarei diventato un buon professionista, diciamo da Serie C, al massimo B. Avevo sedici anni e già mi allenavo con la prima squadra che era in C1. E la C1 dell'epoca era una cosa seria".
La decisione di fare il dirigente arriva dopo una frase particolare: "All'inizio avevo in testa la panchina, ho fatto per due anni l'assistente dell'allenatore degli Esordienti. Volevo stare vicino al campo, solo lì mi sentivo bene. Avevo ventuno anni quando il presidente della Pro Sesto, Giuseppe Peduzzi, mi ha detto una frase che mi ha cambiato la vita: 'Ci sarà sempre un allenatore migliore di te perché ti manca l'esperienza da calciatore, ma sei sveglio e potrai fare un bel percorso da dirigente'. All'inizio non l'ho presa bene e me ne sono andato. Poi ho capito che aveva ragione lui".
Primi anni di esperienze facendo praticamente di tutto nel calcio, poi la chiamata dell'Inter: "Era il 1997, Moretti mi ha chiesto di fare il segretario del settore giovanile. Erano solo sei mesi di contratto, ma ho accettato. E non sono mai più venuto via da qui, crescendo in modo graduale. L'Inter è stata una grande scuola, ho provato tutto. Comprese quattro proprietà diverse: Moratti, Thohir, Suning e, ora, Oaktree".
In una carriera così lunga da direttore sportivo, non mancano i colpi di cui va più fiero: "Kovacic e Brozovic, che abbiamo scelto con Branca. E poi Onana, preso gratis e ceduto a 55 milioni dopo un anno. E Lautaro, Bisseck, Thuram...". Nel libro degli aneddoti c'è anche l'operazione più difficile: "Mercato invernale, vendo un giocatore all'estero e respiro: il periodo era durissimo, faticavamo a pagare gli stipendi. Quando stiamo per firmare mi chiama un notissimo avvocato divorzista: non può far partire il calciatore, la moglie vuole la separazione, abbiamo chiesto il ritiro del passaporto. Li ho chiusi in una stanza finché non hanno sistemato tutto: accordo per il divorzio e cessione del giocatore. Non so se sia stata l'operazione più difficile, ma forse per l'Inter è stata la più importante".
Soddisfazioni ma anche errori. Il più grave, a detta di Ausilio, è non aver preso Kvaratskhelia: "Ma non ho sbagliato solo io, lo hanno offerto a tanti grandi club in Italia. Solo che noi giocavamo con il 3-5-2 e lui è un calciatore da 4-3-3, per questo non lo abbiamo preso".
Infine, una curiosità legata al figlio Niccolò: "Ha passione, vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato. Mi ha detto: 'Te l'ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare'. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 10:56 Gazzetta di Parma - Cuesta punta su Leoni, che risponde presente. Il mercato non distrae
- 10:42 CdS - Il messaggio di Donnarumma: "N. 1". E Luis Enrique non lo metterà ai margini
- 10:28 GdS - Inter, progetto offensivo estremo: Lookman non copre, ma in attacco è letale
- 10:14 Zazzaroni: "Pare che Percassi cederebbe Lookman alla stessa cifra di Koopmeiners"
- 10:00 TS - Marotta torna dalle vacanze, via al lavoro di diplomazia per Lookman
- 09:46 CdS - Più opzioni offensive, elasticità tattica e grinta: l'Inter di Chivu è diversa. Ma servono correttivi
- 09:31 GdS - Sucic il jolly e le due torri: il nuovo che avanza fa felice l'Inter
- 09:17 Altobelli: "Solo 3-4 attaccanti più forti di Lautaro. Siamo l'Inter, un'altra stagione senza titoli non esiste"
- 09:13 TS - Il Milan può fiondarsi su Leoni, ma l'Inter ha due motivi per essere fiduciosa
- 09:08 CdS - 'C'è solo l'Inter' nella playlist estiva di Lookman. I nerazzurri attendono con fiducia, Chivu pronto a cambiare per lui
- 08:55 Ausilio, dal grave infortunio alla dirigenza dell'Inter: "Ecco i colpi di cui vado fiero. L'errore? Kvaratskhelia"
- 08:41 TS - Pavard in uscita dall'Inter, ma i numeri non aiutano. Bloccato De Winter
- 08:27 CdS - Ceduto Thiaw, il Milan cerca il sostituto: c'è budget per lo sgarbo all'Inter
- 08:14 GdS - Dalla pace con Calhanoglu alle condizioni fisiche: Lautaro è tornato guida
- 08:00 Luis Henrique: "Inter, sta nascendo una squadra vera, Chivu mi invita a rischiare. Dumfries, sfida che cercavo"
- 00:00 Le indicazioni del test monegasco, in attesa dei movimenti di mercato
- 23:45 UFFICIALE - Il PSG contrattualizza Chevalier. Ora Donnarumma è sul mercato?
- 23:30 L'Inter U18 travolge 5-0 in amichevole la Juniores del Foligno
- 23:15 Budel elogia Sebastiano Esposito: "Tecnicamente molto forte, sarebbe perfetto per il Cagliari"
- 23:00 Lotta Scudetto, Valentini: "Napoli resta favorito, sotto metto Milan, Inter e Juventus"
- 22:46 È iniziata la Coppa Italia-Frecciarossa: rotondo successo della Virtus Entella contro la Ternana
- 22:35 GdS - Sebastiano Esposito al Cagliari, affare chiuso: all'Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita
- 22:32 Club Brugge, Stankovic felice per la vittoria nel derby: "Il viaggio è appena iniziato"
- 22:18 Leoni resta al Parma o va via? Cuesta parla del mercato in generale: "Tutto è possibile"
- 22:02 Dall'Arabia Saudita confermano: "Al Hilal in trattativa avanzata con un direttore sportivo di una big italiana"
- 21:48 SI - L'Al Hilal cerca un direttore sportivo: tra i nomi più apprezzati c'è anche quello di Ausilio
- 21:34 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito vicino al Cagliari, contratto di cinque anni: già ad Asseminello lunedì?
- 21:20 Genoa di rimonta a Rennes. Carboni non brilla, solo panchina per De Winter
- 21:07 Ventura applaude le U23: "Il passaggio tra giovanili e Serie A è troppo grande"
- 20:53 SI - Taremi ancora in permesso. Nessuna offerta per lui, per ora solo sondaggi
- 20:39 Sondaggio dell'Al Nassr di CR7 e Brozovic con l'entourage di Calhanoglu
- 20:25 Thiaw al Newcastle può influire sul mercato dell'Inter: c'è il rischio di dover scegliere tra Lookman e Leoni
- 20:11 Dopo il rifiuto di Taremi, il Flamengo ha virato su un altro attaccante
- 19:57 SM - Per il Milan il post Thiaw è Leoni: nei prossimi giorni contatto con il Parma
- 19:42 ESPN - Tre club sulle tracce di Donnarumma. C'è anche l'Inter
- 19:28 Satriano pronto al riscatto: "Ho recuperato dal mio infortunio, ora il Lens e il Mondiale"
- 19:14 Bonavita: "Inter scuola di vita. Chivu si fidava di me, spesso raccontava al gruppo di sé"
- 19:00 Luciano: "Ronaldo in Brasile è come un dio. Senza problemi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro"
- 18:45 Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
- 18:30 Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
- 18:15 Parma sconfitto per 2-1 in amichevole dall'Heidenheim. Leoni in campo per tutto l'incontro
- 18:00 Stankovic, prima da titolare al Club Bruges con vittoria nel derby: Cercle superato 2-0
- 17:45 Dumfries candidato al Pallone d'Oro, su Instagram la soddisfazione dell'amico Gakpo
- 17:30 GS - Calhanoglu via dall'Inter solo per cifre clamorose. Con Chivu si prepara un 'aggiornamento'
- 17:15 Martedì nuovo test per l'Inter di Chivu contro il Monza: ecco come trovare i biglietti
- 17:00 GdS - Il Bologna bussa alla porta dell'Inter per Kristjan Asllani: alta la richiesta, ma c'è un'opportunità
- 16:45 Marianella: "Lookman, comportamento vergognoso. All'Inter serve però ci sarebbero altre priorità"
- 16:30 Capello: "Camarda ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito no. E se Chivu punta Lookman..."
- 16:15 Vicenza, l'ex DS Matteassi: "Sul conto di Vecchi ho sentito tante ca...te, è un grande professionista"
- 16:00 GdS - Milan, Comuzzo avanti su Leoni per il dopo-Thiaw: primi contatti per il difensore viola
- 15:45 Il rammarico di Pedri: "Una finale di Champions tra Barça e PSG sarebbe stata combattuta"
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo
- 15:00 Lookman, Zazzaroni: "Trimboli ha il mandato di venderlo in Premier". Poi però arriva la smentita: "Errore mio"
- 14:45 Aidoo: "Scudetto Primavera e debutto in prima squadra, ringrazio l'Inter per queste esperienze"
- 14:30 Sebastiano Esposito vola verso Cagliari, anche per Sport Mediaset affare quasi fatto: le cifre
- 14:15 Donadoni: "Inzaghi andando all'Al-Hilal ha fatto la scelta che riteneva più opportuna per lui"
- 14:00 Serena: "Ecco perché l'Inter ha preso Bonny. Ha potenza e corsa, è un giocatore interessante"
- 13:45 Antognoni: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fascia. Dietro ci sono Milan e Juventus"
- 13:30 Romano: "Liverpool sempre più forte su Leoni. Bisseck, la Premier non è un'ossessione"
- 13:15 Di Napoli: "Se l'Inter continua a fare risultati si crea entusiasmo, altrimenti..."
- 13:00 F. Rossini: "Lookman fa del male a se stesso, non alla squadra. Guardi Koopmeiners"
- 12:45 Zazzaroni: "Lookman ci mette la faccia e anche qualcos'altro. Calhanoglu-Lautaro: pace. Sucic e Luis Henrique..."
- 12:30 Lotta Scudetto, Brignoli: "Per il Napoli ripetersi è più difficile che vincere. Sull'Inter e la Juve..."
- 12:15 UFFICIALE - L'Inter manda Aidoo in prestito alla Pergolettese
- 12:00 Collovati: "Lookman, Inter corretta. Ma basta con questi ricatti"
- 11:45 Pio Esposito, ingresso da guerriero: vinti tutti i duelli in cui è stato protagonista
- 11:30 Corsera - Clamoroso Donnarumma: il Psg sceglie Chevalier e l'azzurro finisce sul mercato. Ipotesi Inter valida a una condizione
- 11:16 Gazzetta di Parma - Leoni: l'Inter farà di tutto per accontentare Chivu
- 11:02 TS - L'eccezione di Taremi: passo indietro per non ostacolare l'Inter. Tutti i compagni...