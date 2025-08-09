L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini, interpellato da TMW Radio, ha proposto la personale griglia scudetto: "Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve, con l'Inter dove spero che Marotta riesca a mettere tutto a posto dopo quanto successo ultimamente. Mi aspetto che Marotta rimetta in linea la squadra".

Sezione: News / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 23:00
Autore: Niccolò Anfosso
