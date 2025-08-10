Non è stato un pomeriggio facile per la difesa del Parma ieri nell'amichevole contro l'Heidenheim, colpita a più riprese dagli inserimenti rapidi dei tedeschi che oltre alle due reti hanno avuto almeno altre quattro nitoide occasioni da gol. Il tutto nonostante in campo Carlos Cuesta abbia schierato quella che dovrebbe essere la difesa titolare con Leoni, Circati e Ndiaye. La scelta del tecnico però conferma la volontà di non pensare al mercato, dove il centrale 18enne è da tempo nel mirino dell'Inter e ora anche del Milan e del Liverpool.

Per Cuesta, evidenzia la Gazzetta di Parma, Leoni è pronto a essere perno della difesa del Parma di questa stagione e continua a dargli fiducia. Fiducia, ripagata, perché il ragazzo comunque ieri si è ben disimpegnato con chiusure e anticipi, a conferma di quanto lui stesso non sia distratto e si senta a tutti gli effetti dentro al progetto Parma. poi, si sa, le vie del mercato sono infinite.