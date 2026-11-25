Ambizioni e punti (4, ndr) sono gli stessi, ragion per cui la sfida di oggi tra Inter e Stoccarda potrebbe risultare decisiva per il percorso di entrambe in questa Youth League. L'incontro odierno presso il Konami Center di Milano e valido per 5ª giornata di league fase dovrà servire da trampolino di lancio per permettere ai nerazzurri di risalire la china dopo un percorso sin qui tortuoso frutto di due sconfitte, un pareggio e una vittoria. La zona qualificazione alla fase ad eliminazione diretta (entro la 22ª su 36 squadre, ndr) dista provvisoriamente un punto, motivo per cui i giovani interisti dovranno rispondere con orgoglio anche sfruttando le ali dell'entusiasmo a seguito della vittoria in Primavera 1 contro la Juventus che ha permesso ai ragazzi di Bigica di riprendersi la testa del campionato.

Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): 1 Farronato; 2 Lissi, 4 Breda, 6 Mackiewicz, 3 Rocca; 8 D’Agostino, 5 La Torre; 9 Moressa, 7 Grisoni Fasana, 10 Vukaj; 11 Kukulis (cap.).



Panchina: 12 Lleshi (P), 13 Puricelli, 14 Moranduzzo, 15 Nese, 16 Kartelo, 17 Putsen, 18 Virtuani, 19 Franchi, 20 Matarrese.



Allenatore: Emiliano Bigica.

STOCCARDA (4-4-2): 1 Walz; 2 Janjic, 21 Idrizi, 14 Neunhöffer, 3 Schramm; 17 Zezelj, 10 Yigit, 6 Di Benedetto (cap.), 7 Mule; 9 Kenmoe, 11 Redzepi.



Panchina: 22 Nagel (P), 13 Brenner, 19 Speidel, 20 Mosrati, 25 Reichardt, 26 Linnikov, 27 Recupero, 28 Aydin, 30 Cebi.



Allenatore: Tobias Rathgeb.

Arbitro: Matthew MacDermid (SCO). Assistenti: Christopher Rae - Ross Anderson.