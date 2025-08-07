Sebastiano Esposito è nel mirino di due società. La prima è il Parma, che ha offerto 4 milioni di euro e il 50% sull'eventuale futura rivendita all'Inter. Secondo Tuttomercatoweb.com, però, il Cagliari è ancora in corsa e avrebbe mutato le condizioni dell'offerta ai nerazzurri.

I sardi avevano proposto un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, offerta che presumeva un rinnovo contrattuale per Esposito, il cui contratto è in scadenza nel 2026. Ora la formula proposta all'Inter sarebbe invece una cessione a titolo definitivo. L'attaccante, peraltro, preferirebbe i sardi.