Mike Aidoo sta per cambiare casacca. Campione d'Italia con l'Inter Under 20 nell'ultimo campionato Primavera 1, il giovane laterale classe 2005 raggiungerà la Pergolettese con la formula del prestito secco, secondo quanto riportato su X da Matteo Moretto.

