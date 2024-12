Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con l'Udinese, Alessandro Nesta fa il punto anche sull'infermeria del Monza, al momento affollata anche da qualche ex Inter: "Mercato? Possiamo migliorare, dovremo far qualcosa. Ne stiamo parlando. Quando succedono infortuni gravi come quello capitato a Gagliardini dobbiamo fare dei ragionamenti. Il Monza ha delle lacune, ma come tutte le squadre". "Sensi ha avuto tanti problemi ma sta recuperando", aggiunge poi il tecnico dei brianzoli in un altro passaggio.