Uno degli uomini copertina dell'Inter è sicuramente Andy Diouf, in campo per la prima volta da titolare ieri sera a San Siro dopo due spezzoni da 5' e 23' contro Milan e Pisa. Il francese ha sfruttato l'occasione, segnando la prima rete della partita contro il Venezia.

Secondo Tuttosport quella del transalpino è stata una prova convincente in entrambe le fasi, impreziosita dalla rete, festeggiata come uno che ha trascorso un momento complicato e che si fa voler bene dal gruppo, abbracciato da tanti compagni in campo e in panchina. Il ragazzo ha mostrato - si legge - discreta tecnica, progressione, velocità, grinta e fame di arrivare. Si candida a questo punto come titolare per la sfida al Como di sabato, vista l'assenza confermata di Dumfries.