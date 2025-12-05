San Siro si prepara a caricare l'Inter per la delicata sfida di campionato contro il Como, match che viaggia spedito verso il sold-out. Lo fa sapere il club nerazzurro, spiegando in una nota ufficiale che sono disponibili gli ultimi biglietti grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18 di domani. 

L'apertura dei cancelli è invece fissata per le 16, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 15. "Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli", l'avviso su Inter.it.

Sezione: Focus / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 13:10
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print