Il Corriere dello Sport commenta il passaggio del turno dell'Inter in Coppa Italia con un lapidario: "Senza storia". I nerazzurri non hanno avuto difficoltà nel superare un Venezia imbottito di riserve: 5 gol e tante note positive da chi finora aveva avuto meno soddisfazioni.

"Chivu non solo ha potuto ruotare i suoi uomini e gestire le forze (otto elementi nuovi rispetto a Pisa), ma ha pure ottenuto buone risposte sul piano dell’atteggiamento - si legge -. Nessuno ha preso sotto gamba la sfida e chi doveva dimostrare qualcosa l’ha fatto: qualcuno in misura maggiore, altri in maniera meno evidente. Era importante, ad esempio, rivedere in campo Martinez, sfortunato però nel subire il gol di Sagrado a causa della decisiva deviazione di Carlos Augusto. Un’altra buona notizia è stato il ritorno in campo, nella ripresa, di Mkhitaryan, che mancava dal Napoli: dopo un altro tagliando con il Como, l’armeno ha già prenotato una maglia da titolare contro il Liverpool".

Primo gol in maglia nerazzurra per Diouf e primo centro a San Siro per Esposito (già a segno al Meazza, ma con la Nazionale). "A questo punto, l’ex Lens è da considerare a tutti gli effetti inserito nelle rotazioni", scrive il CdS.