Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito: l'attacco dell'Inter gira che è una bellezza. Giocano tutti e segnano tutti. Complementari tra loro, Chivu si sta sbizzarrendo a variare tandem offensivo partita dopo partita. E le risposte sono sempre ottime.

"Chivu ha migliorato le statistiche offensive della squadra: l’anno scorso dopo le prime 19 partite stagionali (consideriamo anche l’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese giocato il 19 dicembre) le reti erano state 40, cioè 5 in meno - sottolinea la Gazzetta -. Ma ciò che colpisce oggi, rispetto al passato, è l’incidenza dei quattro centravanti sul raccolto complessivo: su 45, sono venuti 25 gol dai soli Lautaro (10), Thuram (7), Bonny (5) ed Esposito (3). Parliamo del 55% del totale, più della metà, nonostante un contingente che tra campionato e coppe è riuscito a mandare in porta già 13 calciatori diversi: Andy Diouf, che ha aperto il festival francese poi riempito dalle esibizioni di Thuram e Bonny, è stato l’ultimo della lista. E altri si aggiungeranno, da Mkhitaryan ad Akanji passando per Acerbi. Ma il meglio ormai succede qualche metro più avanti".

Che differenza con l'attacco dello scorso anno, totalmente dipendente dalla Thu-La...