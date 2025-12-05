Il dubbio di formazione più importante in casa Inter in vista della gara contro il Como è chi schierare sulla fascia destra, come riporta oggi Tuttosport. Carlos Augusto è stato titolare nel derby e contro l'Atletico Madrid a destra, mentre col Venezia ha fatto il "braccetto" a sinistra. Potrebbe tornare al posto di Dumfries oppure lasciare spazio a Diouf, che in Coppa Italia ha fatto molto bene. Ulteriore alternativa: rilanciare Luis Henrique.

Per quel che riguarda la mezzala sinistra, invece, i soli 45' disputati da Zielinski sembrano un indizio verso la conferma tra i titolari domani. Mkhitaryan potrebbe invece mettere altri minuti nelle gambe in vista del Liverpool. Tra gli infortunati, Dumfries ci proverà per la Champions League, Darmian per il Genoa. Palacios, invece, potrebbe andare verso l'intervento chirurgico.