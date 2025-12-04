Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, è stato protagonista dell'ultima puntata di 'Sportitalia Mercato', nel corso della quale ha rivelato il suo desiderio di tornare un giorno ad allenare in Italia. Idea che però l'Inter, smentendo alcune voci estive, non è stata vicina a concretizzare: "Nessun contatto in estate. Zero. Mi piacerebbe tornare in Italia. Il Milan è stata la mamma calcistica, sono legatissimo alla vecchia società, Adriano Galliani e Ariedo Braida e tutti coloro che mi hanno aiutato. Ho sempre una simpatia particolare, una forma di riconoscenza, ma non devo chiudere nessun cerchio e la mia carriera è andata avanti senza di loro”.

Chi da Marsiglia è arrivato in Italia, nello specifico all'Inter, è stato Luis Henrique, che però ha avuto un impatto con la realtà italiana non semplice: “Luis Henrique ha bisogno di fiducia, ha qualità importanti e deve dimostrarle in una piazza importante", sostiene De Zerbi.