Quando torna Denzel Dumfries? Sicuramente non con il Como. L'esterno, qualche giorno fa, aveva parlato ancora di 2-3 settimane di attesa, ma la Gazzetta dello Sport appare decisamente più ottimista.

Secondo la rosea, infatti, Dumfries sta rispondendo bene alle terapie alla caviglia e spera di poter tornare in gruppo nei prossimi giorni: nel mirino c'è il match con il Liverpool. "L’idea è strappare una convocazione per la grande sfida di Champions League, che capita un mese esatto dopo l’infortunio capitato contro la Lazio - si legge -. Nell’Inter è sempre out anche Matteo Darmian: pure per lui, Chivu è in attesa dell’ok dei medici per procedere al reintegro. Il due esterni avrebbero fatto molto comodo in questo periodo, nel quale sulla destra sono stati adattati prima Carlos Augusto e poi Luis Henrique e Diouf".