È Samuele Ricci il giocatore scelto ad affiancare Massimiliano Allegri in conferenza stampa post Milan-Lazio di Coppa Italia, gara vinta dai biancocelesti: "Ci è mancato qualcosina, abbiamo preso gol da piazzato. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti" ha detto il centrocampista prima di rispondere sulla lotta scudetto.

Adesso siete i favoriti per lo scudetto?

"No, stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo dato tanta continuità, abbiamo perso punti contro alcune piccole e vinto tutti i big match. Non siamo i favoriti, de la giocheremo con tutti e vedremo".