"Molte squadre che non hanno mai avuto la possibilità di qualificarsi ora avranno quell’opportunità di farlo", ha detto Diego Forlan ai canali ufficiali della FIFA in vista della Coppa del Mondo 2026 a proposito del format che prevede un numero allargato di partecipanti.

"Avranno una chance preziosa perché ci saranno più posti disponibili, e questo gioverà molto a quei Paesi. Così come ai loro tifosi, dato che potranno prendere parte a un Mondiale FIFA per la prima volta nella loro storia" ha concluso l'ex Inter.