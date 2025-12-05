Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, il futuro di Nico Paz potrebbe essere per un'altra stagione al Como, soprattutto nel caso in cui i lariani dovessero centrare l'obiettivo di disputare le coppe europee della prossima stagione.

Con l'Inter ci sono tutta una serie di incroci, dall'amicizia tra Javier Zanetti e il padre del ragazzo, alla presenza all'ultimo evento solidale della Fundaciòn Pupi fino alla militanza comune nell'Argentina con Lautaro Martinez. Ma secondo il quotidiano il futuro è segnato: andrà al Real Madrid. I blancos hanno però il diritto di recompra non solo per l'estate 2026 ma anche per quella del 2027. Potrebbero quindi lasciare Paz al Como per un'altra stagione, con la disputa delle coppe a farlo ulteriormente crescere, e poi assicurarselo comunque per soli 10 milioni.