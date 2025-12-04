"Questo format non è un problema per le grandi squadre che hanno tutti i vantaggi. Dal giocare in casa a saltare i turni. Ma per me è sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo". Così Davide Ballardini, intervenuto a Radio Sportiva, ha messo in discussione l'attuale format della Coppa Italia, struttura della competizione che secondo l'allenatore favorisce le big.

"Arrivano in fondo sempre le più forti - ha continuato -. Più o meno, poi c'è anche la sorpresa, noi due anni fa con la Cremonese arrivammo in semifinale. Sarebbe bene che si partisse tutte a parità di condizioni. La Coppa Italia deve tornare ad essere un torneo interessante ma interessante perché equo, equilibrato, rispettando le piccole come le grandi. E poi perché fare una partita secca tra Inter e Venezia a San Siro?! Giochi a Venezia, giochi a Cagliari e così via".