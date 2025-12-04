"Chi vince ha sempre ragione", ha detto Massimiliano Allegri a SportMediaset dopo il ko incassato questa sera contro la Lazio valso l'addio alla Coppa Italia. "La Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora dobbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino".

Passo indietro?

"No. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo".