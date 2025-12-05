Sarà massiccia la presenza dei tifosi del Como nel settore ospiti di San Siro domani sera, in occasione della gara contro l'Inter. Secondo quanto riferisce La Provincia di Como, per la sfida delle 18, 5mila persone popoleranno il terzo anello blu per spingere la squadra di Cesc Fabregas all'impresa. 

Sezione: News / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
