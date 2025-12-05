Il Giudice sportivo, Avvocato Alessandro Zampone, ha inflitto un'ammenda di 5mila euro all'Inter perché al 32esimo minuto del secondo tempo della gara di Coppa Italia contro il Venezia alcuni tifosi hanno "rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria", la motivazione che si legge nel comunicato.
Sezione: News / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 15:58
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
